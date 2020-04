Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une pépite d’Aulas approchée… par Leonardo ?

Publié le 19 avril 2020 à 16h45 par Th.B.

Toujours à la recherche de jeunes pépites, Leonardo en pincerait pour Ryad Talbi, attaquant de l’OL né en 2004. Une offensive pourrait même déjà avoir été lancée par le directeur sportif du PSG.

Hormis les grosses opérations que Leonardo préparerait en marge du mercato estival, comme les transferts de Sergej Milinkovic-Savic, de Tiémoué Bakayoko ou encore de Wissam Ben Yedder pour ne citer qu’eux, le directeur sportif du PSG travaillerait aussi pour assurer le développement du club sur le long terme. Ainsi, Leonardo aurait décidé de se lancer sur le traces d’un jeune attaquant qui fait beaucoup parler.

Leonardo dans le coup pour Ryad Talbi, pépite de l’OL !

Journaliste pour RMC Sport , Loïc Tanzi a dévoilé l’intérêt de Leonardo pour le jeune Ryad Talbi, né en 2004 et évoluant avec les U17 de l’OL. Selon lui, le PSG, un autre club français et une écurie étrangère auraient déjà fait ou seraient sur le point de faire une offre à l’OL pour s’attacher les services de son attaquant, qui est toujours son convention. Pour remédier à cette situation, l’OL se serait empressé de formuler son offre au clan Talbi. Reste à savoir quelle tournure prendra cette opération et si Leonardo parviendra à attirer une pépite de Jean-Michel Aulas au PSG…