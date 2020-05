Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture pour Leonardo dans ce dossier à 0€ ?

Publié le 8 mai 2020 à 1h45 par Th.B.

Cultivant un intérêt pour Willian, Leonardo aurait une belle carte à jouer avec le Brésilien qui quittera Chelsea à la fin de la saison. Néanmoins, le PSG serait pas le mieux placé dans cette opération.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Chelsea, Willian a déclaré à plusieurs reprises ne pas avoir trouvé de terrain d’entente avec ses dirigeants pour prolonger son bail. En effet, les deux parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord au niveau de la longévité du nouveau bail du Brésilien. Après vous avoir révélé l’intérêt de Leonardo pour Willian la 8 mars dernier, le 10 Sport vous a confirmé ledit intérêt du directeur sportif du PSG le 27 avril. La situation contractuelle et l’expérience du joueur plairaient à Leonardo. Et Willian sera bel et bien sur le marché cet été.

Willian va quitter Chelsea, pour le PSG ?