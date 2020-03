Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opportunité en or pour Leonardo avec Donnarumma ?

Publié le 17 mars 2020 à 5h45 par Th.B.

Le Milan AC travaillerait en coulisse pour prolonger son contrat actuel en lui baissant cependant ses revenus annuels. De quoi écrire en pointillés l’avenir du gardien en Lombardie et d’ouvrir la porte à une arrivée au PSG ?

Et si le successeur de Keylor Navas était déjà tout trouvé pour Leonardo ? À la recherche d’un gardien susceptible d’occuper le rôle de doublure du Costaricien qui soufflera sa 34ème bougie en décembre, le directeur sportif voudrait un portier capable de lui succéder à terme dans les buts du PSG. Le profil de Donnarumma, seulement âgé de 21 ans, mais comptant déjà cinq saisons en Serie A avec le Milan AC et 16 sélections avec la Squadra Azzura correspondrait parfaitement aux critères de recherche de Leonardo. Et le portier du Milan AC pourrait être accessible sur le marché cet été.

Une prolongation impossible au Milan ?