Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre pour Mbappé ? La réponse de Leonardo !

Publié le 25 février 2021 à 12h10 par A.M.

Toujours en pleine discussions pour la prolongation de Kylian Mbappé dont le contrat au PSG court jusqu'en juin 2022, Leonardo en a rajouté une couche sur ce dossier.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations pour son avenir. Et pour cause, le nom de l'attaquant du PSG circule avec insistance du côté du Real Madrid. Et s'il ne prolonge pas son bail à Paris, un départ du Champion du monde sera inévitable afin qu'il ne quitte pas le club libre durant l'été 2022. Interrogé sur ce sujet, Leonardo affichait sa volonté d'accélérer dans ce dossier : « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision (...) Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point ».

«On a une bonne ouverture de dialogue»