Mercato - PSG : Une offensive à 180M€ déjà prévue pour Neymar ?

Publié le 18 décembre 2019 à 17h15 par A.M.

Bien qu'il ait annoncé avoir tiré un trait sur son feuilleton estival, Neymar n'aurait pas oublié le FC Barcelone. Et la réciproque serait également vraie.

L'avenir de Neymar n'a pas fini de faire parler. En effet, seulement quelques mois après la fin du mercato estival et ainsi le dénouement d'un feuilleton haletant, le Brésilien fait toujours parler de lui pour son futur. Il faut dire que l'été dernier, le numéro 10 du PSG a tout fait pour quitter le club de la capitale et ainsi retourner au FC Barcelone. Les deux clubs n'ont toutefois jamais réussi à tomber d'accord. Mais si ce n'était que partie remise ?

Le Barça va revenir à la charge pour Neymar