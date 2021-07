Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une occasion en or pour Leonardo dans le dossier Varane ?

Publié le 14 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

Toujours intéressé malgré l’arrivée de Sergio Ramos, le PSG pourrait tenter un coup avec Raphaël Varane. D’autant plus que le Real Madrid ne retiendrait pas son défenseur, bien au contraire.

Raphaël Varane voit son contrat arriver à expiration en juin 2022 au Real Madrid et ne devrait pas le prolonger, souhaitant se lancer un nouveau challenge après 10 saisons passées à la Casa Blanca . Comme la presse anglaise l’assure ces derniers temps, Manchester United serait dans le coup, au même titre que le PSG selon Sky Sports . En effet, les dirigeants parisiens échangeraient avec les représentants de Varane dans le cadre d’un transfert. Et il serait possible que la porte du Real Madrid s’ouvre pleinement pour le champion du monde tricolore.

Le Real Madrid veut vendre Varane pour enrôler Koundé