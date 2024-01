Mercato - PSG : Une nouvelle signature est annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Impressionnant depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery s'impose comme un élément clé dans le dispositif de Luis Enrique au PSG. C'est donc sans surprise que le club de la capitale met tout en œuvre pour conserver sa pépite de 17 ans. Sa prolongation est ainsi actée et la date de l'officialisation serait prévue vers le 8 mars, date à laquelle l'international français sera majeur.

C'est clairement la très bonne surprise de la première partie de saison du PSG. Lancé dans le grand banc par Christophe Galtier la saison dernière, Warren Zaïre-Emery s'est déjà imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Impressionnant, le milieu de terrain de 17 ans a même convaincu Didier Deschamps de le convoquer en équipe de France. Et si tout se passe bien, il devrait même être dans la liste pour l'Euro l'été prochain.

Zaïre-Emery, signature attendue le 8 mars

Une situation qui pousse bien évidemment le PSG à accélérer afin de blinder sa pépite. Comme révélé par le10sport.com, un accord a ainsi été trouvé pour une prolongation du contrat de Warren Zaïre-Emery. Mais il faudra se montrer patient puisque le règlement de la LFP interdit à un joueur mineur de signer un bail de cinq ans. Par conséquent, le PSG attendu le 8 mars, date à laquelle le milieu de terrain fêtera ses 18 ans. Une information d'ailleurs confirmée par RMC Sport , qui insiste sur le fait que rien ne sera officialisé avant cette date.

Danilo Pereira sous le charme de son jeune coéquipier