Mercato - PSG : Une nouvelle pépite en passe de quitter le PSG cet été ?

Publié le 24 avril 2022 à 0h15 par Pierrick Levallet

Cet été, le PSG serait susceptible de perdre une autre de ses pépites. En fin de contrat en juin prochain, Alexandre Fressange (21 ans) disposerait de plusieurs options pour son avenir.

Depuis quelques années maintenant, le PSG a du mal à conserver ses pépites de son centre de formation. Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi, Yacine Adli, Moussa Diaby... De nombreux joueurs ont décidé de quitter le club de la capitale afin de gagner en temps de jeu et poursuivre leur progression. Cette saison encore, le PSG pourrait bien voir certains de ses cracks partir, à l’instar de Xavi Simons qui est en fin de contrat et qui attend d’avoir des garanties sur son temps de jeu avant de prolonger. Mais en plus du Néerlandais, une autre pépite pourrait faire ses valises cet été.

Fressange est pisté en Belgique et en Italie

Selon les informations du journaliste Nabil Djellit, Alexandre Fressange serait suivi par quelques clubs de Belgique. Mais ce ne serait pas tout, puisque le profil de l’ailier droit de 21 ans intéresserait Benevento en Serie B. Alors qu’il est en fin de contrat avec le PSG cet été, l’ancien international U23 camerounais disposerait donc de quelques options pour son avenir. Affaire à suivre.