Mercato - PSG : Une nouvelle pépite du PSG sur le départ ?

Publié le 22 décembre 2019 à 6h00 par T.M.

Alors que de nombreuses pépites ont déjà quitté le PSG, un nouveau nom pourrait s’ajouter à cette liste.

Si le PSG dispose d’un centre de formation performant, que cela est compliqué de s’imposer en équipe première. Face à cet avenir bouché, de nombreux talents évoluent désormais loin du Parc de Princes. Les attentes sont ainsi énormes pour les jeunes du PSG et alors que certains arrivent à y répondre, à l’instar de Kouassi et Aouchiche, ce n’est pas le cas pour d’autres. Et pour Kays Ruiz, cela pourrait bien être fatal.

Un départ pour Kays Ruiz ?

Chipé au FC Barcelone en 2015, Kays Ruiz représentait l’avenir au PSG. Toutefois, le joueur de 17 ans peine à éclore. Ainsi, cela pourrait bien avoir un impact sur son avenir. Alors que Leonardo aurait fermé la porte pour cet hiver, Le Parisien assure que Kays Ruiz pourrait ne pas être retenu. C’est donc loin du PSG qu’il pourrait poursuivre sa carrière...