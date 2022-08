Foot - Mercato - PSG

PSG : Une opération à 5M€ bientôt bouclée par Antero Henrique

Alors qu’Edouard Michut était annoncé tout proche de Sunderland ces dernières heures, une clause rajoutée par le PSG avait fait capoter les discussions. Cependant, les deux clubs ont repris contact et le joueur formé à Paris est attendu en Angleterre pour signer son contrat avec le pensionnaire de Championship.

Après Xavi Simons, un autre jeune joueur du PSG ayant obtenu quelques minutes de jeu la saison dernière est annoncé sur le départ. En effet, Edouard Michut n’entre pas dans les plans de Christophe Galtier et figure dans les petits papiers de Sunderland. Le pensionnaire de Championship était d’ailleurs tout proche de boucler son arrivée ces dernières heures, avant de faire volte-face en raison d’une clause rajoutée par le PSG.

Tout était pourtant quasiment acté pour Edouard Michut, présent à Sunderland ces dernières heures pour passer sa visite médicale, mais le PSG a voulu rajouter une clause de rachat dans l’opération. Le dossier a donc connu un coup d’arrêt, et le milieu de 19 ans a fait son retour dans la capitale, mais pas pour très longtemps.

Paris Saint-Germain are now finally closing on Edouard Michut deal with Sunderland after resolving issues on new clauses. Michut will fly to UK in the next hours, tonight. 🚨🔵 #PSG #SAFCIdrissa Gueye deal with Everton also on the verge of being completed. #EFC pic.twitter.com/kjA0jT7ASz