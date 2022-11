Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle offre bientôt dégainée pour Skriniar ?

Publié le 11 novembre 2022 à 19h10

Thomas Bourseau

Milan Skriniar (27 ans) ne cesse d’être lié au PSG depuis le mercato estival dernier. Ayant essuyé un échec, Luis Campos prévoirait de revenir à la charge cet hiver. Pour autant, il semblerait que l’Inter soit proche de faire tomber les plans XXL du Paris Saint-Germain à l’eau.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas dans le feuilleton Milan Skriniar. Depuis l’été dernier, Luis Campos en pincerait pour le Slovaque et aimerait l’attirer au PSG afin de renforcer le secteur défensif de l’effectif de Christophe Galtier. Cependant, l’Inter n’aurait pas dit son dernier mot dans cette opération et compterait jouer un sale tour au conseiller football du PSG.

«Notre optimisme est surtout lié au joueur, qui aime le maillot de l’Inter»

Administrateur délégué de l’Inter, Giuseppe Marotta n’a pas caché la détermination du club nerazzurro de conserver son défenseur dont le contrat court jusqu’en juin prochain. « Notre optimisme est surtout lié au joueur, qui aime le maillot de l’Inter et qui est un grand professionnel, très sérieux ».

