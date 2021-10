Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle menace se présente dans ce dossier à 150M€ !

Publié le 4 octobre 2021 à 11h45 par A.M.

Auteur d'un début de saison impressionnant, Darwin Nunez a tapé dans l'œil de la plupart des grands clubs européens, dont le PSG. Mais un autre club est toujours dans le coup.

Recruté pour 24M€ en provenance d'Almeria il y a un an, Darwin Nunez justifie pleinement l'investissement consenti par le club lisboète. Et pour cause, depuis le début de saison, l'attaquant uruguayen tourne à plein régime avec 4 buts inscrits en 5 titularisations en Championnat. Mais c'est surtout son doublé contre le FC Barcelone en Ligue des Champions qui a marqué les esprits (3-0). Des prestations qui ont mis en alerte la plupart des clubs européens, à commencer par le PSG qui est en quête d'un potentiel remplaçant de Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain.

L'Atlético est également à l'affût pour Darwin Nunez