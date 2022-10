Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace XXL est connue pour ce coup à 120M€

Publié le 30 octobre 2022 à 23h45

Pierrick Levallet

Absolument étincelant avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham s’est fait remarquer sur le marché des transferts. Le joueur de 19 ans figure notamment sur les tablettes d’Antero Henrique et du PSG. Le Real Madrid penserait également à l’international anglais. Mais la Premier League, elle aussi, serait à l’affût pour rapatrier Jude Bellingham.

Seulement 19 ans, et Jude Bellingham brille déjà en Bundesliga. Le milieu de terrain anglais fait l’unanimité au Borussia Dortmund et en équipe nationale. Ses prestations se font de plus en plus remarquer, au point que Jude Bellingham est désormais sur les tablettes de plusieurs cadors européens. Le jeune joueur estimé à 120M€ serait notamment ciblé par le PSG. Mais le club de la capitale n’est clairement pas seul sur le dossier.

Le Real Madrid se prépare pour Bellingham

En effet, le Real Madrid convoiterait également Jude Bellingham afin de préparer l’avenir de son milieu de terrain. Le club madrilène devrait d’ailleurs voir le dossier se faciliter maintenant que le problème des joueurs extra-communautaires est réglé. Cependant, le Real Madrid ne serait pas la seule menace pour la pépite du Borussia Dortmund.

La Premier League est à l’affût