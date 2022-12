Mercato - PSG : Une menace inattendue pour l'avenir de Sergio Ramos ?

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Sergio Ramos se dirige vers une prolongation à Paris. Et pour cause, après une saison frustrante et gâchée par les blessures, le défenseur espagnol est épargné par les pépins et revit cette année à Paris. Néanmoins, plusieurs clubs restent à l'affût dans le cas où Sergio Ramos changerait d'avis.

Arrivé libre en provenance du Real Madrid durant l'été 2021, Sergio Ramos a connu une première saison extrêmement frustrante au PSG, à cause de ses nombreuses blessures. Néanmoins, depuis le début de l'exercice en cours, l'international espagnol semble avoir laissé de côté ses pépins. Mais alors que son contrat s'achève en juin prochain, son avenir est incertain.

🚨Info @le10sport : Le #PSG valide la prolongation de Sergio Ramos▶️Comme pour Messi, le Qatar a validé sur le plan sportif la prolongation de Ramos▶️Les négociations n'ont pas encore débuté, mais Campos a reçu le feu vert(Via @AlexisBernard10) https://t.co/f3lYYLjr0C — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) October 23, 2022

Des clubs de MLS et d'Arabie Saoudite intéressés par Ramos ?

Ainsi, selon les informations d'Ekrem Konur, plusieurs clubs suivent avec attention l'évolution de la situation de Sergio Ramos, notamment en MLS ou encore en Arabie Saoudite. Il faut dire que le défenseur de 36 ans se rapproche de la fin de sa carrière et pourrait s'offrir un dernier gros contrat avant sa retraite.

Une prolongation au PSG reste en bonne voie

Néanmoins, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar a donné son feu vert à Luis Campos pour discuter avec Sergio Ramos et tenter de trouver un accord pour une prolongation de contrat. Et les négociations avec le PSG avanceraient dans le bon sens.