Mercato - PSG : Une menace de taille se confirme pour ce chouchou de Tuchel !

Publié le 5 janvier 2022 à 7h45 par A.C.

Très performant avec Chelsea, Antonio Rüdiger attise de plus en plus de convoitises, puisqu’il n’a toujours pas prolongé son contrat qui se termine en juin.

Lorsqu’il était au PSG, Thomas Tuchel aurait bien aimé avoir Antonio Rüdiger sous ses ordres. Maintenant avec lui à Chelsea, il pourrait le perdre ! L’international allemand se rapproche en effet de la fin de son contrat et si une prolongation n’est pas à exclure, de nombreux clubs semblent l’avoir approché. Cela serait le cas du Paris Saint-Germain, mais également du Bayern Munich et du Real Madrid. Cette dernière piste attirerait tout particulièrement Rüdiger, qui aurait envie de connaitre l’Espagne après l’Allemagne, l’Italie et l’Angleterre.

Rüdiger, c’est du sérieux pour la Juventus