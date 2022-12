Mercato - PSG : Une incroyable opération à 60M€ tourne au fiasco

La rédaction

Lors du dernier mercato estival, le PSG a prêté dix joueurs, qui pourraient rapporter, sur le papier, un joli pactole de 60M€. Mais certains ne parviennent pas à convaincre à l'étranger et devraient retrouver la capitale française à la fin de la saison. Une terrible nouvelle pour les finances de l'équipe parisienne.

Un tandem portugais a dirigé le mercato estival du PSG. Arrivé dans la capitale pour remplacer Leonardo, Luis Campos était plutôt en charge du recrutement. Quant à Antero Henrique, il était chargé de dégraisser l'effectif. Au-delà de certaines ventes à prix réduit comme Idrissa Gueye (6M€) ou Thilo Kehrer (12M€), le PSG a eu recours aux prêts. Près de neuf joueurs ont quitté la capitale sous cette forme.

Le PSG aurait pu récupérer 60M€

Sept joueurs disposent d'une option d'achat dans leur contrat. Seuls Julian Draxler, Mauro Icardi et Colin Dagba devraient, théoriquement, retourner au PSG à la fin de la saison. Les autres pourraient être conservés par leurs équipes respectives et permettre au club de récupérer une belle somme d'argent. Le pactole potentiel est estimé à près de 60M€. Mais récupérer cette somme à la fin de la saison relèvera du miracle pour Luis Campos et le PSG.

Paredes et Wijnaldum vivent un calvaire

Sur le papier, Leandro Paredes est celui qui pourrait rapporter le plus d'argent au PSG (environ 22,5M€). Mais comme l'a annoncé la presse italienne ces derniers jours, la Juventus ne prévoit pas de lever son option d'achat. Malgré son titre de champion du monde, Paredes souffre de la concurrence au sein du milieu de terrain. Également présent en Serie A depuis le début de la saison Georginio Wijnaldum vit un calvaire.

Un objectif à oublier pour Campos ?

Cédé à l'AS Roma, Wijnaldum s'est grièvement blessé au tibia droit et a loupé la première partie de saison. Son retour sur les terrains est attendu pour 2023, mais les responsables pourraient prendre la décision de le renvoyer au PSG à la fin de la saison. C'est près de 8M€, qui pourraient passer sous le nez de Luis Campos. Prêté à Fulham, Layvin Kurzawa se dirige aussi vers un retour à Paris. L'objectif à 60M€ est déjà remis en question.