Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable occasion à 0€ pour Leonardo ?

Publié le 23 janvier 2021 à 1h15 par A.C.

Leonardo pourrait boucler un très joli coup en Serie A, afin de renforcer le PSG cet hiver.

Cet hiver, l’histoire d’amour entre Alejandro Gomez et l’Atalanta va prendre fin. Le joueur et son entraineur Gian Piero Gasperini semblent irréconciliables et les dirigeants auraient donc décidé de le mettre sur la liste des transferts. La presse italienne l’a lié au Paris Saint-Germain, mais également à l’Inter, le Milan AC, la Juventus, le FC Séville, ainsi que plusieurs clubs de MLS et du Moyen Orient. Mais à Bergame, on réclamerait plus de 10M€ pour lâcher un joueur qui, en dépit de son talent indéniable, aura tout de même 33 ans le 15 février prochain.

L’Atalanta prête à libérer Gomez !