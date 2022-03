Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un terrible message pour ce crack !

Publié le 6 mars 2022 à 23h45 par La rédaction

Alors que Florian Wirtz est pisté par le Paris Saint-Germain en vue du mercato estival, le président du Bayern avoue compter sur lui jusqu’en 2024.

Si les dirigeants du Paris Saint-Germain tentent à tout prix de prolonger Kylian Mbappé, ceux-ci essayent tout de même de trouver un potentiel remplaçant à l’international français. Étincelant cette saison avec le Bayer Leverkusen, Florian Wirtz est ferait partie des cibles de Leonardo. A seulement 18 ans, l’Allemand est déjà un joueur clé du système de Gerardo Seoane, et est apparu à 29 reprises, pour un total de 10 buts inscrits et 13 passes décisives délivrées. Alors que Florian Wirtz serait pisté par le PSG, son président a expliqué qu'il comptait sur lui pour les deux prochaines saisons.

«Je pars du principe qu'il ne partira pas avant 2024»