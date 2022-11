Mercato - PSG : Une grosse désillusion se confirme pour Paredes

Axel Cornic

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato, Leandro Paredes a été prêté à la Juventus et après des débuts timides, il semble rencontrer des grosses difficultés. Sa blessure n’a forcément rien arrangé et un possible retour au Paris Saint-Germain est de plus en plus évoqué de l’autre côté des Alpes.

Certains indésirables pourraient revenir hanter la direction du PSG dans quelques mois ! Ils ne sont en effet pas nombreux à convaincre loin du club et cela est le cas de Leandro Paredes, qui a été prêté à la Juventus avec une option d’achat fixée autour des 22M€.

Le retour de Paredes en Serie A ne se passe pas comme prévu

Le milieu de terrain avait été réclamé par Massimiliano Allegri lors du dernier mercato, mais après avoir beaucoup joué en début de saison il a peu à peu disparu de la circulation. Il s’est effectivement blessé à une jambe, mais les médias italiens assurent depuis quelques semaines que Leandro Paredes aurait surtout déçu du côté de Turin.

Une confirmation s’éloigne de jour en jour