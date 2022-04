Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse crainte du Real Madrid pour Mbappé ?

Publié le 20 avril 2022 à 21h45 par La rédaction

Des premiers éléments pourraient amener à penser qu’en interne, la direction du Real commencerait à s’inquiéter quant au choix de Kylian Mbappe. Explication.

Selon les dernières informations du média espagnol la Cuatro , le président du Real Madrid Florentino Pérez afficherait son calme et sa sérénité à l’évocation du dossier Kylian Mbappe, et ce malgré les discussions entre le PSG et l’attaquant en vue d’une prolongation. Selon la Cuatro , le club merengue n’envisage pas que le joueur ne respecte pas son « oui » de principe. Que faut-il en penser '

Premier signe d’une inquiétude…