Mercato - PSG : Une grosse condition révélée pour ce transfert à 90M€

Cet été, le nom de Julian Alvarez est revenu avec insistance du côté du PSG. Et pour cause, l’attaquant de 24 ans ne serait pas satisfait de son temps de jeu à Paris, et pourrait clairement quitter Manchester City au cours de ce mercato estival. Mais afin de boucler ce transfert, Paris devra aligner une (très) grosse somme.

De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Le club parisien avance fortement dans les dossiers João Neves (Benfica) et Désiré Doué (Rennes), mais également dans celui de Victor Osimhen (Naples). Ainsi, si ce n’était pas forcément la priorité, les dirigeants parisiens semblent vouloir recruter un avant-centre supplémentaire, malgré l’investissement de 170M€ datant de l’été dernier sur les arrivées de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani. Un autre nom d’attaquant a récemment été associé au PSG avec Julian Alvarez.

Le PSG intéressé par Julian Alvarez

Le récent vainqueur de la Copa América avec l’Argentine ne serait pas du tout satisfait de son temps de jeu du côté de Manchester City. Malgré une superbe saison réalisée avec les Citizens, le buteur de 24 ans aurait des envies d’ailleurs, et le PSG ainsi que l’Atlético de Madrid se sont déjà positionnés pour l’accueillir. Évalué à 90M€, Julian Alvarez est cependant considéré comme quasi-intouchable par le club anglais, et afin de valider un tel transfert, les clubs intéressés devront proposer une énorme somme d’argent cet été.

« Il faudrait une proposition importante »

C’est en tout cas ce qu’a expliqué le journaliste Fabrizio Romano auprès de CaughtOffside : « Manchester City considère Julian Alvarez comme un joueur clé pour eux, donc il faudrait une proposition importante ou il n'y a aucune chance pour tous les clubs intéressés. Il n'y a pas de possibilité de prêt, j'ai aussi vu ce genre d'informations. D'autres discussions entre le camp de Julian et City auront lieu dans les prochains jours pour discuter des étapes à venir », a ainsi confié l’Italien. Affaire à suivre...