Mercato - PSG : Une grosse concurrence dans le dossier Milenkovic !

Publié le 30 juin 2020 à 23h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG pour venir pallier les départs de Thiago Silva et Tanguy Kouassi cet été, le défenseur central serbe de la Fiorentina Nikola Milenkovic serait tout proche de rejoindre un autre club italien la saison prochaine…

Nikola Milenkovic semble avoir la cote pour cet été. Annoncé dans le viseur du PSG pour venir remplacer les départs libres de Thiago Silva et Tanguy Kouassi, l’international serbe de la Fiorentina est sous contrat avec la Viola jusqu’en juin 2022. Les dirigeants du club italien souhaiteraient faire de lui le patron de leur défense centrale la saison prochaine, et demanderaient donc un montant de 30M€. Cependant, des clubs italiens seraient prêts à contrecarrer les plans de la Fiorentina…

Le Milan mieux positionné dans ce dossier ?