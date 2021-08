Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande figure du projet QSI a prévu son départ ?

Publié le 31 août 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il a réussi ces dernières années à s’imposer comme un titulaire en puissance au PSG, Presnel Kimpembe pourrait envisager un départ… dans deux ans !

« Finir ma carrière au PSG ? Quel joueur n’aimerait pas être au PSG aujourd’hui ? Surtout avec l’équipe qui se dessine. On a un effectif de grande qualité. Tous les grands joueurs aimeraient jouer ici, donc pourquoi pas », confiait récemment Presnel Kimpembe, qui n’exclut donc pas en public de faire l’intégralité de sa carrière au PSG, où son contrat court jusqu’en juin 2024. Pourtant, en coulisses, l’international français mènerait une toute autre réflexion…

Kimpembe prêt à partir en 2023 ?