Mercato - PSG : Pochettino justifie son choix fort pour la première de Messi !

Publié le 31 août 2021 à 1h15 par Th.B.

Alors qu’il était disponible pour débuter le match, Lionel Messi n’a pas fait partie du onze de départ concocté par Mauricio Pochettino dimanche soir face au Stade de Reims, à l’inverse de Neymar et de Kylian Mbappé. De passage en conférence de presse, l’entraîneur du PSG a évoqué une question de bon sens.

À la 66ème minute, le Stade Auguste Delaune a vécu un grand moment d’histoire dimanche soir. Alors que le PSG venait de faire le break grâce au deuxième but de Kylian Mbappé, Lionel Messi remplaçait Neymar sous les applaudissements du public et les chants à son honneur. Pour la première fois de sa carrière, le sextuple Ballon d’or est apparu avec un autre maillot que celui du FC Barcelone en club. Et bien qu’il ne soit pas parvenu à trouver le chemin des filets ou à délivrer une passe décisive lors de la victoire parisienne face au Stade de Reims (2-0), Messi a fait forte impression à Mauricio Pochettino qui a fait passer le message suivant à Prime Video Sport. « Comment j’ai jugé les premières minutes de Messi au PSG ? Je pense que ça a été bien. Je suis très heureux de le voir faire ses débuts. Il est encore loin de sa forme, mais il s’entraine très bien et évidemment il va être très en forme après la trêve. On attend le meilleur de sa forme ».

« C’est une question de bon sens »