Mercato - PSG : La grande annonce de Kimpembe sur son avenir !

Publié le 29 août 2021 à 21h15 par A.D.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe est engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec son club de coeur. Et il se voit déjà y finir sa carrière, comme il l'a confié lui-même.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe a une attache particulière avec le club parisien. Alors qu'il lui reste trois années de contrat avec l'écurie rouge et bleu, le vice-capitaine de Mauricio Pochettino ne se voit pas changer de club de si tôt. D'ailleurs, l'international français pourrait ne jamais le faire. Lors d'un entretien accordé à Prime Video Sport , Presnel Kimpembe a expliqué qu'il était prêt à rester au PSG jusqu'à la fin de sa carrière.

«Finir ma carrière au PSG ? Pourquoi pas»