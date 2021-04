Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande annonce se précise pour Neymar !

Publié le 18 avril 2021 à 17h15 par A.M.

Alors que la prolongation de Neymar semble imminente, l'officialisation de son nouveau bail pourrait intervenir avant la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City.

« Ceci (la prolongation avec le PSG) n'est plus un sujet. Évidemment, je me sens très à l'aise et à la maison ici au PSG. Je me sens plus heureux qu’avant ». Neymar l'a récemment assuré, son avenir s'inscrit bien au PSG. Mais alors que son contrat prend fin en juin 2022, le futur du Brésilien à Paris passe une prolongation. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Neymar pour s'engager pour cinq saisons plus une en option, soit potentiellement jusqu'en juin 2027. Reste désormais à trouver le meilleur timing pour officialiser la prolongation du numéro 10 de la Seleçao .

Une annonce avant le choc contre City