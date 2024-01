Thomas Bourseau

En juin prochain, le contrat de Kylian Mbappé arrivera à son terme au PSG. D’ici-là, le voile sur son avenir devrait se lever. Outre le Real Madrid et une prolongation de contrat à Paris, la Premier League semble être une option réaliste. Et quand est-il de la rumeur d’un contrat en or massif dépassant le milliard d’euros par Nike ? Ben Jacobs a fait le point.

Kylian Mbappé va devoir prendre une grande décision dans les prochaines semaines : où va-t-il signer son prochain contrat ? Malgré un accord convenu avec le Real Madrid et communiqué par Foot Mercato , le10sport.com vous a confié lundi 8 janvier qu’il n’en était rien et que Mbappé n’avait pas fait son choix.

Nike prêt à faire un contrat en or pour Mbappé en Premier League ?

The Daily Telegraph a révélé mercredi que la décision finale de Kylian Mbappé pourrait intervenir dans les prochains jours. Le PSG ? Le Real Madrid ? Liverpool ? Le suspense reste à son comble. Se pourrait-il qu’un transfert en Premier League ait lieu grâce à Nike, équipementier de Kylian Mbappé ?

C'est historique, Griezmann rejoint Mbappé https://t.co/PcxIIoeMan pic.twitter.com/ekHWIBBFwT — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

C’est faux !