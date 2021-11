Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une légende du PSG ouvre la porte à un retour !

Publié le 28 novembre 2021 à 14h10 par H.G.

Alors qu’il a quitté l’organigramme du PSG en 2018, Luis Fernández ne cache pas qu’il serait prêt à revenir au sein du club de la capitale s’il y a une place pour lui.

L’histoire entre le PSG et Luis Fernandez est riche. D’abord joueur entre 1978 et 1986, celui qui occupe désormais un rôle de consultant sur beIN Sports a également entrainé le club de la capitale 1994 à 1996 et de 2000 à 2003. Plus encore, entre 2017 et 2018, il fut aussi le directeur du centre de formation du PSG. Et cette liste de postes n’est peut-être pas terminée dans la mesure où Luis Fernandez semble être une nouvelle fois ouvert à l’idée d’effectuer son retour dans la capitale française à moyen terme.

« Revenir, pourquoi pas »