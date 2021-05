Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme ouverture pour Leonardo dans le dossier Ronaldo ?

Publié le 17 mai 2021 à 21h10 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus à la fin de la saison notamment si l'équipe italienne ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

Agé de 36 ans, Cristiano Ronaldo est annoncé sur le départ par plusieurs médias. Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, l’attaquant portugais s’interrogerait sérieusement sur son avenir et pourrait décider de quitter la Serie A à la fin de la saison. Selon Le Parisien, le PSG resterait attentif à sa situation. Ces derniers jours, il a été aussi question d’un possible retour au Sporting Portugal. « Je vais lui parler (à Cristiano) pour le faire revenir. L’année prochaine, il jouera à Alvalade » a d’ailleurs confié sa mère Dolores à des supporters du club portugais. Et un départ à la fin de la saison serait bien d’actualité pour Ronaldo.

Un départ de Ronaldo en cas de non-qualification pour la Ligue des champions ?