Mercato - PSG : Une énorme ouverture pour… Cristiano Ronaldo ?

Publié le 29 avril 2021 à 13h15 par Th.B.

Le PSG verrait une grosse opportunité se présenter dans le feuilleton Cristiano Ronaldo. En effet, Manchester United pourrait rater son coup avec le Portugais soucieux de ternir son héritage immense chez les Red Devils en revenant.

Trois années en puis s’en va ? Arrivé en 2018 après avoir connu le succès à trois reprises consécutivement en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo voulait permettre à la Juve d’à nouveau s’asseoir sur le toit de l’Europe après deux échecs en 2015 et en 2017. Néanmoins, le bilan n’est pour le moment pas fameux puisque la star bianconeri n’est jamais parvenue à amener la Juventus ne serait-ce qu’en demi-finale. Cet été, il ne restera au Portugais qu’un an sur son contrat. Et d’après Tuttosport, il se pourrait qu’il soit temps pour lui d’aller voir ailleurs. Pour rejoindre Manchester United ou le PSG, Cristiano Ronaldo serait même prêt à baisser son salaire de 31M€ net par deux.

Un retour à Manchester pas dans les plans de Cristiano Ronaldo !