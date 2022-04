Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme opération a capoté à la dernière minute !

Publié le 13 avril 2022 à 22h15 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu l'été dernier, le PSG était proche de boucler un échange entre Leandro Paredes et Marcelo Brozovic.

L'été dernier, le PSG n'a pas chômé sur le marché des transferts puisque Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ainsi que Nuno Mendes ont tous débarqué à Paris. Et pourtant, d'autres opérations auraient pu aboutir. Et pour cause, le PSG souhaitait se délester en se séparant de plusieurs joueurs, sans toutefois y parvenir puisque peu d'indésirables sont partis.

L'échange Brozovic-Paredes était proche d'aboutir