Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace confirmée pour l’avenir de Mauro Icardi ?

Publié le 7 février 2020 à 10h15 par G.d.S.S.

Actuellement prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, Mauro Icardi pourrait être définitivement transféré au PSG lors du prochain mercato. Mais la Juventus resterait en embuscade dans ce dossier…

« L’option d’achat de Mauro Icardi ? On a le temps, l'option existe et est écrite. On a le bon timing », confiait Leonardo le 19 janvier dernier sur l’avenir de Mauro Icardi, et le directeur sportif du PSG a donc indiqué vouloir prendre son temps avant de payer les 70M€ de l’option d’achat fixée pour le buteur argentin. En attendant, Icardi appartient donc toujours officiellement à l’Inter Milan, et un autre cador de Serie A pourrait tenter de contrer les plans du PSG.

La Juventus ne lâcherait pas Icardi