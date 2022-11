Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une deadline est fixée pour deux transferts de Campos

Publié le 3 novembre 2022 à 18h00

Thomas Bourseau

Et si le PSG faisait son mercato du côté d’Arsenal ? Le club de la capitale s’intéresserait aux profils de Gabriel Martinelli et de William Saliba. Néanmoins, les Gunners se rapprocheraient d’un accord avec leurs deux joueurs au sujet d’une prolongation de contrat.

Du côté du PSG, tout semble déjà se mettre en place pour le prochain mercato estival. Que ce soit le conseiller football Luis Campos ou le chargé des négociations de transfert Antero Henrique, les deux hommes fort de la section sportive du Paris Saint-Germain seraient au four et au moulin pour le recrutement estival du club de la capitale. Et il semblerait que le comité de direction du PSG ait des vues sur certains joueurs d’Arsenal dont deux en particulier.

Martinelli et Saliba dans le viseur du PSG ?

Avant qu’il quitte Manchester City pour s’engager en faveur d’Arsenal lors de la dernière intersaison, Gabriel Jesus était annoncé du côté du PSG. Et à présent, il semblerait que les décideurs du Paris Saint-Germain aient des vues sur William Saliba et Gabriel Martinelli. Journaliste de CBS Sports , Ben Jacobs révélait dernièrement à The Football Terrace que le PSG aurait fait savoir à Saliba que la porte du club parisien lui était ouverte si jamais il prenait la décision de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024 à Arsenal. D’après Ekrem Konur, Gabriel Martinelli figurerait également dans les petits papiers du PSG.

« Nous sommes dans une bonne position »