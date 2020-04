Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une chance pour Leonardo avec Upamecano ? La réponse !

Publié le 23 avril 2020 à 9h15 par T.M.

Ces derniers jours, le nom de Dayot Upamecano a été associé au PSG. Pas sûr toutefois que Leonardo puisse rafler la mise pour le joueur de Leipzig.

Avec l’incertitude autour de Thiago Silva, Leonardo chercherait du renfort en défense centrale. Pour cela, il pourrait trouver son bonheur à Leipzig avec Dayot Upamecano. A un an de la fin de son contrat, le Français serait plus proche que jamais du départ. Alors que la clause libératoire d’Upamecano est fixée à 60M€, le PSG pourrait sauter sur l’occasion. Une opportunité également cochée par d’autres cadors européens et face à cette concurrence, Leonardo serait en bien mauvaise posture.

Aucune chance pour le PSG ?