Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une belle ouverture pour Leonardo avec Koulibaly ?

Publié le 5 mars 2020 à 14h15 par B.C.

Dans le viseur du PSG pour la succession de Thiago Silva, Kalidou Koulibaly ne devrait pas rester au Napoli la saison prochaine.

Si Thiago Silva a l'intention de rester au PSG, Leonardo aurait visiblement d'autres plans pour l'international brésilien. En effet, le directeur sportif du club de la capitale ne compterait pas forcément prolonger le contrat de son joueur et privilégierait le recrutement d'une nouvelle pointure pour renforcer le secteur défensif, et l'heureux élu serait déjà tout trouvé. Leonardo en pincerait pour Kalidou Koulibaly, et l'Italo-brésilien pourrait avoir un vrai coup à jouer dans ce dossier.

De Laurentiis prêt à libérer Koulibaly ?