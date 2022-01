Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une bataille royale s’engage avec le Real Madrid ?

Publié le 21 janvier 2022 à 0h00 par P.L.

Comptant sur la jeunesse, le FC Barcelone suivrait de près Endrick, attaquant de Palmeiras âgé de 15 ans. Mais pour s'attacher ses services, le club catalan va devoir faire face à une très grande concurrence dans le dossier.

Afin de pouvoir retrouver les sommets du football européen, le FC Barcelone compte sur le marché des transferts pour se renforcer. Mais le club catalan mise également sur la jeunesse afin d’entretenir un projet à long terme. Ainsi, des éléments comme Ansu Fati, Gavi ou encore Pedri prennent de plus en plus d’importance dans les plans de Joan Laporta. Mais le président blaugrana scruterait également le marché des transferts à la recherche d’une nouvelle pépite et il pourrait bien aller la chercher au Brésil. Là-bas, un attaquant de 15 ans, Endrick, fait déjà parler de lui puisqu’il est comparé à Ronaldo et Romario. Toutefois, le Barça va devoir faire face à une importante concurrence dans le dossier.

Le PSG, le Real Madrid et Manchester City suivent également Endrick