Mercato - PSG : Une arrivée d'Haaland et Mbappé au Real Madrid ? La réponse d'Ancelotti

Présent en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti a été interrogé sur une possible arrivée de Kylian Mbappé, mais aussi d'Erling Haaland au Real Madrid. Mais le technicien italien ne s'est pas attardé sur le sujet.

A la fin du mois d’août, Leonardo a reçu plusieurs appels du Real Madrid. Et pour cause, le club espagnol avait tenté de recruter Kylian Mbappé, à un an de la fin de son contrat. Une attitude déplorée par le dirigeant du PSG : « On n'a pas été content du comportement du Real Madrid. Commencer une négociation pour un des meilleurs joueurs au monde lors de la dernière semaine du mercato, ça crée une situation qu'on n'a pas aimée ». Mais le PSG devrait croiser, à nouveau, la route du Real Madrid, notamment à la fin de la saison. Président du club merengue , Florentino Perez aurait prévu de revenir à la charge pour Kylian Mbappé, mais aussi pour Erling Haaland (Borussia Dortmund). Un profil suivi aussi par l’équipe parisienne.

« On ne parle pas du mercato »