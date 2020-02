Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Unai Emery avait un objectif fou avec… Javier Pastore !

Publié le 12 février 2020 à 3h15 par A.M.

Invité à commenter ses deux saisons sur le banc du PSG, Unai Emery a révélé que son idée première était de faire de Javier Pastore son joueur clé.

Durant l'été 2016, le Paris Saint-Germain avait décidé de nommer Unai Emery pour succéder à Laurent Blanc. Ce même été, le club de la capitale avait perdu Zlatan Ibrahimovic, son homme clé et leader technique. Par conséquent, pour relancer la machine, Unai Emery avait une idée claire, à savoir jouer en 4-2-3-1 un système idéal pour mettre Javier Pastore dans les meilleurs conditions. Mais la fragilité physique du Flaco en a décidé autrement.

Emery voulait faire son équipe autour de Pastore