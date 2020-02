Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Unai Emery affiche un énorme regret avec… Zlatan Ibrahimovic !

Publié le 11 février 2020 à 23h15 par A.M.

Arrivé sur le banc du PSG au moment du départ de Zlatan Ibrahimovic, Unai Emery reconnaît qu’il aurait bien aimé pouvoir compter sur le Suédois.

Durant l’été 2016, le Paris Saint-Germain version QSI a connu un tournant important. En effet, Laurent Blanc n’a pas été conservé après l’échec contre Manchester City en Ligue des Champions, et Zlatan Ibrahimovic est parti après avoir réalisé quatre énormes saisons au PSG. C’est à ce moment-là qu’Unai Emery est arrivé sur le banc parisien. Il a donc repris un effectif affaibli par le départ de son grand leader, et le technicien basque reconnaît qu’il aurait préféré pouvoir compter sur le Suédois.

«Je pense que l’on aurait été bien meilleurs avec Ibrahimovic»