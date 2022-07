Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ultime blocage à résoudre pour le transfert d’Ekitike

Publié le 16 juillet 2022 à 19h45 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 16 juillet 2022 à 20h00

Alors que tout semblait bouclé pour l’arrivée d’Hugo Ekitike au PSG, le Stade de Reims et le club de la capitale discuteraient encore du pourcentage sur le transfert. Rien n’est remis en cause pour l’attaquant de 20 ans qui patiente depuis vendredi pour l’officialisation. Une fois le transfert conclu, Ekitiké s’envolera pour le Japon.

Le PSG continue de se renforcer sur le marché des transferts. Après l’arrivée de Vitinha, c’est Hugo Ekitike qui est attendu à Paris. L’attaquant du Stade de Reims a quitté le stage de préparation du club rémois ce vendredi pour rejoindre Paris et signer son contrat. Malgré l’intérêt prononcé de Newcastle, le PSG devrait rafler la mise.

Hugo Ekitike plutôt que Gianluca Scamacca

Un dossier qui a pourtant été mis de côté un petit moment. Le PSG s’intéressait à Gianluca Scamacca, l’attaquant de Sassuolo, que Luis Campos voulait absolument. Finalement, le club de la capitale est sur le point de boucler l'opération Ekitike. Mais à l’heure actuelle, son transfert n’est toujours pas réglé alors que tout semblait ficelé.

Hugo Ekitike est sorti du siège du PSG avec un maillot, c’est signé ! ✍🏽🔴🔵Le joueur vit son rêve 🥳(🎥 @CanalSupporters) pic.twitter.com/sY8aR2ocwp — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 16, 2022

Un blocage sur le pourcentage du transfert