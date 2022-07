Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos se lance dans une bataille avec le Barça sur le mercato

Publié le 16 juillet 2022 à 16h10 par Hugo Ferreira

Désireux de se renforcer lors de ce mercato estival, le PSG étudie de nombreux profils. S’il n’a encore eu que très peu de temps de jeu en Premier League, Carney Chukwuemeka aurait tout de même tapé dans l’œil du club de la capitale, qui aimerait l’attirer. De son côté, le milieu de terrain ne compterait pas prolonger son aventure à Aston Villa. Mais le Barça est également intéressé.

L’effectif du Paris Saint-Germain pourrait subir de gros changements durant ce mercato estival. Pour le moment, seuls Vitinha et Hugo Ekitike se sont engagés en faveur du club de la capitale, mais les prochaines recrues pourraient arriver prochainement. Renato Sanches et Milan Skriniar sont ceux qui sont le plus régulièrement évoqués, toutefois, le PSG étudie également d’autres pistes, et s’intéresse à un espoir d’Aston Villa.

Mercato - PSG : Premières difficultés en vue pour Campos avec ce champion du monde https://t.co/nAp2GJDq4o pic.twitter.com/7jpSSfX2bg — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 16, 2022

Le PSG s’intéresse à Chukwuemeka

Si le Paris Saint-Germain cible des joueurs capables d’immédiatement entrer dans le onze de Christophe Galtier, il faut également préparer l’avenir du club en recrutant des pépites. Ainsi, le PSG s’intéresserait à Carney Chukwuemeka, selon les informations du Mirror . Agé de 18 ans, le milieu de terrain a fait ses premières apparitions avec Aston Villa cette saison, lui qui a disputé 14 matchs. Une opération qui pourrait être facilitée grâce à la volonté du joueur.

Chukwuemeka ne prolongera pas son contrat