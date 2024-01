Mercato - PSG : Un transfert record réclamé à Paris pour ce crack

Alexis Brunet

Le PSG a grand besoin de se renforcer en défense centrale avec toutes les blessures qui affectent ce secteur de l'effectif parisien. L'une des pistes des dirigeants du club de la capitale mène à Leny Yoro. Mais la concurrence est rude pour le central lillois, et le LOSC pourrait en faire tout bonnement la plus grosse vente de l'histoire pour un défenseur de Ligue 1.

Le PSG avait prévu de se renforcer lors du mercato hivernal, mais certains évènements ont poussé le club de la capitale à revoir ses plans. Alors qu'à la base les dirigeants parisiens comptaient recruter un seul défenseur central, la blessure de Milan Skriniar a forcé ces derniers à envisager la signature d'un axial supplémentaire.

Le PSG piste Llorente

Ainsi le PSG a déjà mis la main sur Lucas Beraldo, arrivé en provenance de Sao Paulo pour 20M€. Le nom de Diego Llorente revient avec insistance ces derniers temps pour rejoindre le Brésilien à Paris, mais rien n'est encore acté, et d'autres pistes sont explorées.

PSG : Sarkozy appelé à la rescousse pour négocier avec le Qatar https://t.co/T9hVXLRTKB pic.twitter.com/WOjsntd2n3 — le10sport (@le10sport) January 14, 2024

Le LOSC veut battre des records pour Yoro