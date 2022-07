Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert imminent pour Neymar ? La réponse

Publié le 20 juillet à 09h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar pourrait prendre le large dès cet été. En effet, le PSG tenterait de se débarrasser de son numéro 10 et l'aurait même proposé dernièrement à Manchester City. Mais alors que les Citizens auraient refusé d'accueillir Neymar lors de ce mercato, le PSG ne devrait pas réussir à lui trouver un point de chute dans un avenir proche.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG et Neymar se sont entendus pour étendre leur contrat jusqu'au 30 juin 2027. Malgré tout, la star brésilienne pourrait ne plus faire long feu à Paris. En effet, le club de la capitale aimerait se débarrasser de Neymar lors de ce mercato estival. Pour ce faire, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi auraient tenté un énorme coup sur le marché.

Le PSG a proposé Neymar à Manchester City

D'après les indiscrétions du Parisien , le PSG aurait proposé les services de Neymar à Manchester City. Et pour faire plier la direction des Citizens , le club de la capitale aurait tenté de boucler un échange avec un autre joueur, probablement Bernardo Silva. Toutefois, la direction de Manchester City aurait préféré décliner la proposition du PSG. Pep Guardiola ne voulant pas recruter Neymar pour ne pas déséquilibrer son effectif avec une autre star.

Le PSG va devoir être patient pour le transfert de Neymar

D'après Le Parisien , le PSG aimerait se séparer de Neymar cet été pour une raison simple. En effet, la star brésilienne serait le symbole du changement de stratégie du club parisien, qui aurait un nouveau mot d'ordre : « Le pouvoir n'appartient plus aux joueurs, peu importe leur statut » . Toutefois, le PSG ne devrait pas obtenir gain de cause pour le transfert Neymar dans un avenir proche. Comme indiqué par le média français, ce feuilleton pourrait durer jusqu'à la toute fin du mois d'aout. Ainsi, il semblerait que Neymar soit parti pour disputer les matchs du PSG prévus au Japon, à commencer par celui de ce mercredi à 12h30 face à Kawasaki Frontale.

«Neymar est un joueur incroyable, mais ce n'est pas vrai»