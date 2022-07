Foot - Mercato - PSG

PSG : Au coeur des rumeurs, Neymar a tranché pour son avenir

Publié le 20 juillet à 08h30 par Thomas Bourseau

Neymar est désormais contractuellement lié jusqu’en juin 2027 au PSG et ce, depuis le 1er juillet. Cependant, les rumeurs sur son avenir fusent dans la presse et animent en quelque sorte le mercato estival du PSG. Pour autant, et alors que le comité de direction parisien ne serait pas contre son transfert, Neymar ne partagerait pas ce sentiment.

Neymar Jr pourrait-il quitter le PSG avant la clôture du mercato estival ? Le 1er juillet dernier, comme le10sport.com vous l’avait annoncé dès le mois de mai 2021, la clause présente dans son contrat s’est activée automatiquement pour qu’il soit désormais lié au PSG jusqu’en juin 2027. De quoi permettre à Neymar de dormir sur ses deux oreilles quant à son avenir au Paris Saint-Germain ? Pas vraiment.

Poussé vers la sortie par le PSG ?

Le 21 juin dernier, lors d’une entrevue pour Le Parisien , le président Nasser Al-Khelaifi affirmait que l’ère du bling-bling et des paillettes était révolue au PSG. Interrogé sur le cas Neymar qui répond à ces adjectifs, Al-Khelaifi assurait que tout joueur n’entrant plus dans les plans du club et qui ne répondait pas aux critères d’exigence serait amené à aller voir ailleurs. Depuis, les rumeurs ont fusé sur le marché des transferts et les appels du pied également.

Neymar a reçu des appels du pied et met le feu à la toile

Ces dernières semaines, Thiago Silva a incité, par le biais de la presse brésilienne, Neymar à le rejoindre à Chelsea alors que le nouveau co-propriétaire Todd Boehly est en pleine opération renouveau chez les Blues . En cas de départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait être remplacé par Neymar selon ESPN lorsque Le Parisien a fait part d’une tentative vaine du PSG de proposer les services de la star auriverde en échange de Bernardo Silva ce mardi. Une requête apparemment rejetée par le Manchester City de Pep Guardiola, qui ne voudrait pas déséquilibrer les forces de son effectif.

El brasileño acostumbra a ser protagonista a diario por noticias como la que publicó Le Parisien, según la cual el PSG habría propuesto al City un intercambio entre el brasileño y Bernardo Silva✍ @danigilopezhttps://t.co/VSXmwjFfLF — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 19, 2022

Neymar veut rester à Paris