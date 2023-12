Mercato - PSG : Un transfert historique en préparation ?

Benjamin Labrousse

Depuis plusieurs semaines, le PSG s’active en coulisses pour son mercato hivernal. Si les deux talents brésiliens Lucas Beraldo (São Paulo) et Gabriel Moscardo (Corinthians) se rapprochent du club parisien, Paris pourrait également s’intéresser à un profil plus expérimenté du côté de Manchester City. Et jamais dans l’histoire une transaction s’est effectuée entre les deux clubs.

Le 1er novembre dernier, nous vous révélions en exclusivité que le PSG allait boucler au moins une recrue en janvier prochain, et que cette arrivée ne serait pas celle d’un latéral gauche. Ces derniers jours, Paris s’est activé, et selon plusieurs sources, serait tout proche de boucler les arrivées de deux jeunes Brésiliens avec le défenseur de São Paulo, Lucas Beraldo (20 ans), ainsi que le milieu de terrain de Corinthians, Gabriel Moscardo (18 ans).

Le PSG va boucler deux transferts dans les prochains jours

Mais malgré ces deux transferts à venir concernant de jeunes joueurs prometteurs, l’entraîneur du PSG Luis Enrique en attendrait plus. En effet, le Parisien révélait récemment que le technicien espagnol espérait l’arrivée lors du prochain mercato hivernal d’un milieu de terrain expérimenté. En difficulté du côté de Manchester City, l’international Anglais Kalvin Phillips pourrait correspondre au profil recherché par le PSG.

Le PSG potentiellement intéressé par Kalvin Phillips ?