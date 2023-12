Mercato - PSG : Un transfert déjà dans le collimateur de Daniel Riolo

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec onze renforts au compteur, le PSG a frappé fort durant l’été, remaniant notamment son attaque avec les départs de Lionel Messi et Neymar. Cette fois-ci, le club de la capitale n’a pas misé sur des stars, mais des joueurs de collectif, et parfois à fort potentiel, à l’instar de Bradley Barcola, acheté pour 50M€. Un transfert qui n’a pas encore convaincu Daniel Riolo.

Le PSG a changé de visage durant le mercato estival, et Bradley Barcola fait partie des petits nouveaux de la saison. A 19 ans, l’ailier n’est encore qu’un espoir mais doit désormais gérer la pression de son transfert, estimé à 50M€. Un nouveau statut qui le place facilement au cœur des critiques, notamment après son entrée en jeu contre Newcastle (1-1) le 28 novembre dernier, match au cours duquel l’ancienne pépite de l’OL a multiplié les ratés devant le but. Daniel Riolo était pour sa part sans pitié.

PSG : Problème pour Mbappé, il lâche une annonce inquiétante https://t.co/mfvoFWHs59 pic.twitter.com/BdvhoMk6Rd — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

« C’est un agneau »

« On est en Ligue des Champions, ce n’est pas un gamin. Il doit mettre les buts quand il y a des occasions. C’est tout. Arrêtez d’être indulgents , lâchait le journaliste de RMC dans l’ After Foot après le match. Le mec a 6 mois de compétition dans sa vie, il n’a qu’à jouer la Youth League ou les matchs de championnat. Il ne peut pas jouer en Ligue des Champions. Si ça va trop vite pour lui, il reste sur le banc et il regarde les autres. Ses rentrées en championnat, il n’est pas au niveau. Il a 6 mois de compétition, il a été payé 50M€… Il a été cataclysmique. Il est catastrophique même quand il rentre en championnat. Il est trop mou. C’est un agneau, tu vois bien ses jambes. Il faut qu’il reste à la ferme ».

« Il est gentil Bambi, mais... »