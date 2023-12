Mercato - PSG - Mbappé : La nouvelle stratégie du Real Madrid

Thibault Morlain

On se souvient tous de ce qui est arrivé en 2022 pour Kylian Mbappé. Alors que le joueur du PSG arrivait au terme de son contrat avec le PSG, son départ libre vers le Real Madrid ne faisait quasiment aucun doute. Mais à la surprise générale, Mbappé a prolongé à à Paris et chez les Merengue, on est tombé de très haut. Le Real Madrid a donc appris de ses erreurs et aujourd'hui, le plan d'action est différent concernant une potentielle arrivée de Kylian Mbappé.

Le feuilleton Kylian Mbappé anime à nouveau le marché des transferts. Et pour cause... Le joueur du PSG est entré dans sa dernière année de contrat et pour le moment, personne ne sait s'il va prolonger ou s'il décidera de partir libre en juin 2024. Si Mbappé venait à faire ses valises, forcément, on l'imagine rejoindre le Real Madrid, intéressé de longue date par le Français et qui jusqu'à présent n'a connu que des échecs. D'ailleurs, après ce qui est arrivé en 2022, Florentino Pérez adopterait une nouvelle stratégie avec Kylian Mbappé.

« Le Real ne veut plus être en première ligne »

Quels sont alors les plans du Real Madrid avec Kylian Mbappé ? C'est Frédéric Hermel, sur RMC , qui avait dévoilé comment la Casa Blanca voulait désormais se comporter avec l'attaquant du PSG. Alors que la porte n'est pas fermée à Madrid, c'est à Mbappé de faire ce qu'il faut de son côté pour permettre la réalisation de cette opération : « Le Real Madrid a renoncé à se mettre en avant pour Mbappé. Pour en avoir discuter avec des gens qui comptent, le Real n’a pas oublié Mbappé. La porte reste ouverte pour Mbappé. Par contre, la stratégie a changé. Le Real ne veut plus être en première ligne et être le dindon de la farce si Mbappé prolonge au PSG. En se mettant en retrait, le Real n’aura pas l’air d’un imbécile ».

« C’est à Mbappé de faire les efforts, c’est à lui de faire le boulot »