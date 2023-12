Mercato - PSG : Un transfert est imminent, ultime détail à régler

Alexis Brunet

Le PSG va se montrer actif lors du mercato hivernal. Le club de la capitale souhaite renforcer son effectif, et notamment son secteur défensif, en raison des retours tardifs de Nuno Mendes, et Presnel Kimpembe. Justement le champion de France serait sur le point de boucler le recrutement du défenseur de Sao Paulo, Lucas Beraldo. Il ne manquerait plus que la visite médicale du Brésilien.

Le PSG a beau avoir réalisé un mercato très ambitieux l'été dernier, il ne semble pas totalement satisfait de son effectif. Depuis plusieurs semaines, de nombreuses sources indiquent que le club de la capitale cherche à recruter un milieu de terrain, et un élément plus défensif. Justement, les dirigeants parisiens auraient mis la main sur un des deux profils.

Beraldo va s'engager avec le PSG

D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, confirmées par Le Parisien , Lucas Beraldo devrait sauf retournement de situation s'engager avec le PSG. Le défenseur devrait coûter environ 20M€ à Paris, et il débarquera cet hiver.

Il doit passer sa visite médicale