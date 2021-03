Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert de Leonardo est validé !

Publié le 28 mars 2021 à 4h00 par A.M.

Prêté avec option d'achat, Danilo Pereira a d'abord été vivement critiqué, mais Tripy Makonda souligne la monté en puissance de l'international portugais.

En quête de renforts dans l'entrejeu, Leonardo a finalement obtenu le prêt avec option d'achat de Danilo Pereira. L'international portugais devrait même s'engager définitivement avec le PSG à l'issue de la saison. Mais ce choix a rapidement été critiqué puisque l'ancien joueur du FC Porto a eu du mal à s'intégrer. Il faut dire que Thomas Tuchel l'a d'abord utilisé en défense centrale. Mais depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, Danilo Pereira va beaucoup mieux comme le souligne Tripy Makonda.

«J'étais de celui qui était enthousiaste à son arrivée à Paris»