PSG : Un transfert de Campos est validé par… Areola

Publié le 19 août 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

Cet été, West Ham aura pioché du côté du PSG. En effet, après le transfert définitif d'Alphonse Areola, les Hammers se sont attachés les services de Thilo Kehrer qui retrouvera donc son ancien coéquipier parisien. Et le portier formé au PSG se réjouit de retrouver l'international allemand.

Bien décidé à se séparer de plusieurs indésirables cet été, le PSG profite de la manne financière de la Premier League et notamment de West Ham. En effet, les Hammers ont dans un premier temps boucler le transfert définitif d'Alphonse Areola pour environ 10M€ avant de recruter Thilo Kehrer qui débarque pour 12M€, hors bonus. Les deux hommes vont donc se retrouver à Londres, ce qui enchante le portier français.

Areola ravi de retrouver Kehrer

« Je pense que c'est un bon joueur, un bon joueur balle au pied. Il a aussi une bonne expérience, il a joué avec certains des plus grands joueurs du monde. Et il a cette expérience des compétitions européennes. Il a joué de bons matchs, de grands matchs. Il va apporter son expérience et sa qualité », a confié Areola en conférence de presse.

